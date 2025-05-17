Россиян предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка

Жарить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии пяти метров от дома. При нарушении правил пожарной безопасности россиянам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей», - передает слова эксперта РИА Новости.

Помимо этого, специалист отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима сразу могут оштрафовать за несоблюдение правил безопасности на сумму в 10-20 тысяч рублей без предварительного предписания.

Ранее сообщалось о правилах приготовления шашлыка. Кроме того, что мангал должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от дома, нужно также заранее подготовить ведро с водой или песком для тушения огня, в случае возгорания. Еще в радиусе двух метров от места жарки мяса не должно быть горючих материалов, сухой травы и листвы.