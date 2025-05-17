Zeit: Зеленский боится выхода Трампа из переговоров

Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.
«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», - указали в газете.
Со слов агентства, для Украины и вправду все зависит от роли США в конфликте. Зеленский не может положиться на партнеров ЕС, так как они ничего не делают, кроме пустых заявлений
«Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США», - добавили в агентстве.
Сегодня американский лидер заявил, что провел тяжелый разговор с Зеленским. По мнению главы Белого дома, у Киева на данный момент нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.
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