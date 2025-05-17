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Zeit: Зеленский боится выхода Трампа из переговоров

По информации газеты, для Киева все на самом деле зависит от роли Америки в конфликте.
Дарья Ситникова 2025-05-17 06:11:55
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», - указали в газете.

Со слов агентства, для Украины и вправду все зависит от роли США в конфликте. Зеленский не может положиться на партнеров ЕС, так как они ничего не делают, кроме пустых заявлений

«Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США», - добавили в агентстве.

Сегодня американский лидер заявил, что провел тяжелый разговор с Зеленским. По мнению главы Белого дома, у Киева на данный момент нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.

#Россия #Украина #сша #Трамп #Зеленский #переговоры #посредничество
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