Zeit: Зеленский боится выхода Трампа из переговоров

Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», - указали в газете.

Со слов агентства, для Украины и вправду все зависит от роли США в конфликте. Зеленский не может положиться на партнеров ЕС, так как они ничего не делают, кроме пустых заявлений

«Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США», - добавили в агентстве.

Сегодня американский лидер заявил, что провел тяжелый разговор с Зеленским. По мнению главы Белого дома, у Киева на данный момент нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.