Трамп рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был тяжелый разговор с Владимиром Зеленским, поскольку американскому лидеру не понравилось, что тот сказал. Со слов главы Белого дома, у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и правда, у него их нет», - прокомментировал он.

Помимо этого, глава Белого дома добавил, что по-прежнему считает Зеленского «величайшим торгашом в мире».

The National Interest ранее сообщал, что между Украиной и США произошел разрыв из-за того, что Зеленский не способен изменить подход в отношениях с Америкой. По информации журнала, Киев не должен использовать одинаковый подход к американскому президенту Дональду Трампу и экс-лидеру США Джо Байдену.