Белый дом раскритиковал Moody's за решение понизить рейтинг США

Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings о понижении кредитного рейтинга американского правительства. Помимо этого, она обвинила организацию в отсутствии репутации. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи в своем заявлении.

«Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет», - написал он.

С его слов, команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на «исправлении беспорядка» прошлой администрации, сокращая «траты, мошенничество и злоупотребления в правительстве».

Также на заявление организации отреагировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, заподозрив экономиста агентства Марка Занди в поддержании связи с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.

Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с уровня ААА до АА1, при этом изменив прогноз с негативного на стабильный.