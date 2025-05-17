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Белый дом раскритиковал Moody's за решение понизить рейтинг США

По словам Куша Десаи, команда Трампа сосредоточена на «исправлении беспорядка» прошлой администрации.
Дарья Ситникова 2025-05-17 05:54:04
© Фото: IMAGOOffenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings о понижении кредитного рейтинга американского правительства. Помимо этого, она обвинила организацию в отсутствии репутации. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи в своем заявлении.

«Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет», - написал он.

С его слов, команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на «исправлении беспорядка» прошлой администрации, сокращая «траты, мошенничество и злоупотребления в правительстве».

Также на заявление организации отреагировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, заподозрив экономиста агентства Марка Занди в поддержании связи с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.

Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с уровня ААА до АА1, при этом изменив прогноз с негативного на стабильный.

#сша #Трамп #Белый дом #Moody's #понижение рейтинга #АА1
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