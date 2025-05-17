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Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США с ААА до АА1

Понижение рейтинга показывает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые превышают показатели стран с подобным рейтингом.
Дарья Ситникова 2025-05-17 03:29:00
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента США с уровня ААА до АА1. Об этом организация сообщила в своем заявлении.

«Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный», - указало агентство.

Решение о понижении рейтинга на одну степь показывает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, превышающих показателей стран со схожим рейтингом.

В конце 2023 года агентство ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов до негативного, при этом сообщив, что долгосрочный кредит Америки остался на прежнем уровне ААА.

#сша #Moody's #рейтинговое агентство #понижение рейтинга #АА1
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