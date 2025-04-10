Россиян предупредили о новой схеме мошенников со счетчиками и домофонами

Мошенники стали просить коды из СМС для доступа к «Госуслугам» в схемах обмана россиян с ЖКХ и бытовыми услугами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала куратор платформы МОШЕЛОВКА.РФ Алла Храпунова.

Речь идет об уловках злоумышленников, когда звонят гражданам и говорят, что требуется, например, замена счетчика. Однако для этого нужно сообщить код из СМС.

«Они обещают установить бесплатный счетчик, якобы есть государственная такая программа поддержки, рассказывают, что есть льготы, например, на оплату газа или на оплату электричества, которыми человек не воспользовался. Во всех этих случаях жертве говорят, что необходимо сообщить код для или записи в очередь на установку этого счетчика, или же подтверждения того, что вот этот человек располагает и ему должны льготы предоставить», - рассказала специалист.

Также аферисты иногда просят перейти по специальной ссылке для установки нового электрического «умного» счетчика. Якобы устройство будет требовать на телефоне специального приложения, через которое будут передаваться показания в автоматическом режиме.

«И люди когда переходили по этой ссылке, то они загружали к себе вредоносное программное обеспечение», - объяснила эксперт.

Она также рассказала о случаях, когда мошенники объясняли жертвам, что код требуется, поскольку все услуги оказываются по адресу прописки, и доступ к «Госуслугам» необходим для связки данных из портала с данными по замене счетчиков и получения льгот.

В последние два месяца, по словам Храпуновой, начала набирать популярность мошенническая схема с якобы заменой домофона.

«Звонят и рассказывают, что сейчас происходит замена домофона в подъезде и требуется или подтвердить замену, или же перекодировать его. Либо же сообщить, сколько ключей нужно жильцам и так далее. В этом случае, опять же как и в предыдущих, требуется код из СМС», - сказала специалист.

Она напомнила, что ни в каких случаях нельзя сообщать коды из СМС и переходить по ссылкам, которые прислал незнакомец. Когда же незнакомый человек звонит по телефону и рассказывает новую информацию, нужно обязательно положить трубку и самостоятельно ее перепроверить.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со звонками под предлогом смены кода номера телефона. Злоумышленники выманивают паспортные данные, представляются сотрудниками банка или ФСБ и требуют передать им крупные суммы денег.