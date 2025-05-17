NBC: Трамп планирует переселить миллион палестинцев из Газы в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант переселения до миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию в обмен на разморозку нескольких миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Обмен на переселение палестинцев администрация главы потенциально выделит Ливии миллиарды долларов из средств, которые США заморозили более 10 лет назад», - передал телеканал.

Также Соединенные Штаты рассматривают вариант предложить палестинцам бесплатное проживание, стипендию и другие финансовые стимулы.

По мнению NBC News, переезд в Ливию такого количества людей может оказать огромную нагрузку на страну. Помимо этого, нет гарантии того, что сами палестинцы захотят покинуть свою родину.

Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, Белый дом продолжает держать Израиль в курсе хода переговоров.

Wall Street Journal ранее сообщал, что Трамп осознал, что решение иностранных конфликтов гораздо сложнее, чем он предполагал. Он также уточнил, что разрешение конфликта в секторе Газа имеет свои сложности, поскольку он длится «тысячу лет».