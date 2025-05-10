WSJ: Трамп осознал всю сложность разрешения иностранных конфликтов

Президент США Дональд Трамп понял, что разрешение иностранных конфликтов намного сложнее, чем он предполагал. Об этом сообщил Wall Street Journal (WSJ).

«Он (Трамп - Прим. Ред.) описал окончание конфликта на Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», - говорится в материале.

По словам главы государства, разрешение конфликта в секторе Газа также имеет свои сложности, поскольку он длится «тысячу лет». Говоря про украинских кризис, Трамп заявил, что ему было трудно вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку тот якобы хочет «получить все».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин делает все возможное для того, чтобы добиться мира исключительно дипломатическим путем, однако украинские власти уклоняются от такого сценария.