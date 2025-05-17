МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: Трамп хочет провести встречу с Путиным «как можно скорее»

По его словам, в настоящее время решается вопрос о времени и месте встречи лидеров России и США.
Ирина Егорова 2025-05-17 23:35:35
© Фото: Shealah CraigheadZUMAPRESS.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.

По его словам, сейчас решается вопрос о времени и месте проведения встречи лидеров России и США. Также предстоит определиться с тем, чему встреча будет посвящена, добавил Рубио.

«Механика организации такой встречи потребует немного работы. Но президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее», — сказал госсекретарь.

Возможная личная встреча президентов РФ и США станет худшим кошмаром для Украины, считает британская газета The Telegraph. До этого Дональд Трамп заявлял, что украинский кризис не решится, пока не состоится его встреча с Путиным.

Вероятной личной встрече будет предшествовать телефонный разговор Путина и Трампа. Кремль подтвердил, что он ожидается 19 мая. Собеседники должны обсудить ситуацию на Украине и торговый вопрос. Сейчас ведется подготовка к разговору. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 