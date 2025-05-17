Рубио: Трамп хочет провести встречу с Путиным «как можно скорее»

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.

По его словам, сейчас решается вопрос о времени и месте проведения встречи лидеров России и США. Также предстоит определиться с тем, чему встреча будет посвящена, добавил Рубио.

«Механика организации такой встречи потребует немного работы. Но президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее», — сказал госсекретарь.

Возможная личная встреча президентов РФ и США станет худшим кошмаром для Украины, считает британская газета The Telegraph. До этого Дональд Трамп заявлял, что украинский кризис не решится, пока не состоится его встреча с Путиным.

Вероятной личной встрече будет предшествовать телефонный разговор Путина и Трампа. Кремль подтвердил, что он ожидается 19 мая. Собеседники должны обсудить ситуацию на Украине и торговый вопрос. Сейчас ведется подготовка к разговору. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.