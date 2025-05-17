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Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Поклонной горе

Полотнище развернули в рамках патриотической акции «Непокоренные», инициаторами которой в этом году выступила молодежь Донбасса.
Ян Брацкий 2025-05-17 21:14:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Крупнейшую в мире копию Знамени Победы развернули на Поклонной горе напротив Музея Победы в Москве. Полотнище имеет 65 метров в длину и 35 метров в ширину. Авторы и участники проекта - активисты и волонтеры проекта «Непокоренные».

Церемония началась с возложения цветов к Вечному огню, после чего развернули знамя. В мероприятии в столице приняли участие более тысячи человек, ведь вес знамени 350 килограммов.

Патриотическая акция «Непокоренные» проходит с 9 по 26 мая. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые огромное красное полотнище развернули на Поклонной горе в 2022 году. В 2025-ом проект инициировала молодежь Донецкой народной республики. Экспедиция стартовала в День Победы на мемориале Саур-Могила. Путь волонтеров насчитывает 14 городов России и Белоруссии - от Бреста до Севастополя.

Участники проекта посетят знаковые мемориалы и памятники, посвященные подвигу советского народа и Красной армии.  

#Москва #саур-могила #Знамя Победы #Поклонная гора #непокоренные
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