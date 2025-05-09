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В ДНР на Саур-Могиле развернули самое большое в мире Знамя Победы

Размер полотна составил 65 на 35 метров.
Павел Кутаренко 2025-05-09 22:56:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Торжественные мероприятия в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войне сегодня состоялись на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. В них приняли участие сотни людей.

Во время торжества было развернуто самое большое в мире Знамя Победы. Его размер составил размером 65 на 35 метров.

Акцию провели в рамках российско-белорусской экспедиции «Непокоренные».

Напомним, что в преддверии праздника гигантскую копию Знамени Победы подняли на самом высоком флагштоке столицы Венесуэлы. 

#в стране и мире #ДНР #саур-могила #Великая Победа #Парад Победы-2025 #великая отечественная победа
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