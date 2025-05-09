В ДНР на Саур-Могиле развернули самое большое в мире Знамя Победы

Торжественные мероприятия в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войне сегодня состоялись на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. В них приняли участие сотни людей.
Во время торжества было развернуто самое большое в мире Знамя Победы. Его размер составил размером 65 на 35 метров.
Акцию провели в рамках российско-белорусской экспедиции «Непокоренные».
Напомним, что в преддверии праздника гигантскую копию Знамени Победы подняли на самом высоком флагштоке столицы Венесуэлы.
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