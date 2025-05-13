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National Interest: между Украиной и США произошел разрыв

По информации журнала, Владимиру Зеленскому стоит изменить свою стратегию после февральского скандала в Белом доме.
Дарья Ситникова 2025-05-13 04:03:49
© Фото: Jim LoScalzoPOOL Keystone Press Agency Global Look Press

Между Украиной и США случился разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом сообщил журнал The National Interest.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику», - говорится в материале.

По их информации, Киев не способен использовать одинаковый подход к американскому президенту Дональду Трампу и экс-лидеру США Джо Байдену.

Помимо этого сообщается, что Трамп до сих пор не простил Зеленскому скандал с импичментом в первый срок президентского правления.

В свою очередь, словацкий портал сообщил о том, что ЕС убеждает Москву продолжать боевые действия, чтобы раздувать у себя  «российскую угрозу», а Украину продолжает выставлять мальчиком для битья. 

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #стратегия
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