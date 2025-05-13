Между Украиной и США случился разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом сообщил журнал The National Interest.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику», - говорится в материале.

По их информации, Киев не способен использовать одинаковый подход к американскому президенту Дональду Трампу и экс-лидеру США Джо Байдену.

Помимо этого сообщается, что Трамп до сих пор не простил Зеленскому скандал с импичментом в первый срок президентского правления.

В свою очередь, словацкий портал сообщил о том, что ЕС убеждает Москву продолжать боевые действия, чтобы раздувать у себя «российскую угрозу», а Украину продолжает выставлять мальчиком для битья.