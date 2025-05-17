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Росавиация признала аварией жесткую посадку вертолета в Подмосковье

Авария произошла сегодня днем в Одинцовском районе Московской области, пилот не пострадал.
Лиза Губина 2025-05-17 20:38:30
© Фото: zmsutskr, Telegram

В Росавиации отнесли к аварии сегодняшнюю жесткую посадку вертолета «Robinson R66» в Одинцовском районе Московской области, сообщил официальный представитель агентства Артем Кореняко.

«Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», - говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

Отмечается, что в ходе расследования специалисты установят причины и обстоятельства инцидента. Также его целью назвали принятие мер по недопущению повторения подобных случаев.

Напомним, сегодня днем стало известно о жесткой посадке летательного средства вблизи села Иславское. Пилот в результате не пострадал, однако вертолет получил повреждения. В СК России также показали кадры с места аварии.

#вертолет #Подмосковье #авария #росавиация
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