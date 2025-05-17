Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Подмосковье вертолет «Robinson R66» совершил жесткую посадку, в результате летательный аппарат получил повреждения, пилот не пострадал, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Так, инцидент произошел сегодня, 17 мая, днем вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области.

Специалисты СК прибыли на место посадки, после осмотра будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка. Точный ущерб, полученный вертолетом, пока не известен.