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Ветераны СВО стали гостями Дня открытых дверей в Центре «Авангард»

Ветераны СВО рассказали о беспилотниках и разыграли учебный бой с условными боевиками.
Ян Брацкий 2025-05-17 19:15:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выставка боевой техники и мастер-классы для детей и подростков - в военно-патриотическом Центре «Авангард» с размахом прошел День открытых дверей.

Организаторы подготовили насыщенную программу - от спортивных состязаний до выступления артистов Театра Российской армии.

В мероприятии приняли участие и бойцы спецоперации. Они рассказали о беспилотниках и стрелковом оружии. Кроме того, военнослужащие разыграли учебный бой с условными террористами.

Ранее директор Центра «Авангард» Дарья Борисова отметила рост интереса россиян к начальной военной подготовке. По ее словам, темпы роста соглашений о сотрудничестве Центра «Авангард» с регионами впечатляющим. В настоящее время подготовку активно проходят не только дети и подростки, но и взрослые.

Растет интерес к изучению беспилотных летательных аппаратов, конструированию дронов и пилотированию, отметила Борисова.

#авангард #патриотическое воспитание #день открытых дверей #СВО
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