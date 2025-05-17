Ветераны СВО стали гостями Дня открытых дверей в Центре «Авангард»

Выставка боевой техники и мастер-классы для детей и подростков - в военно-патриотическом Центре «Авангард» с размахом прошел День открытых дверей.

Организаторы подготовили насыщенную программу - от спортивных состязаний до выступления артистов Театра Российской армии.

В мероприятии приняли участие и бойцы спецоперации. Они рассказали о беспилотниках и стрелковом оружии. Кроме того, военнослужащие разыграли учебный бой с условными террористами.

Ранее директор Центра «Авангард» Дарья Борисова отметила рост интереса россиян к начальной военной подготовке. По ее словам, темпы роста соглашений о сотрудничестве Центра «Авангард» с регионами впечатляющим. В настоящее время подготовку активно проходят не только дети и подростки, но и взрослые.

Растет интерес к изучению беспилотных летательных аппаратов, конструированию дронов и пилотированию, отметила Борисова.