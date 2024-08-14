В «Авангарде» отметили рост интереса к военной подготовке в России

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» фиксируют интерес россиян к начальной военной подготовке, рассказала в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» директор Центра Дарья Борисова.

«Запрос не ослабевает, а только повышается. Мы все сами прекрасно видим, в каком мире живем, какая внешнеполитическая ситуация на ближних рубежах нашей страны происходит. Поэтому совершенно точно прогнозировать спад этого интереса невозможно, об этом даже не надо говорить, его не будет, интерес будет только повышаться», - сказала она.

По словам Борисовой, темпы роста соглашений о сотрудничестве Центра «Авангард» с регионами впечатляющие. В настоящее время подготовку активно проходят не только дети, как это было раньше, но и взрослые.

Также директор Центра указала на запрос на изучение беспилотных летательных аппаратов. Речь идет как о пилотировании, так и о конструировании дронов.

«Исходя из этого был создан курс, который может быть имплементирован в любую школу, в любые предметы. Всю сферу БПЛА мы разделили условно на те предметы, которые существуют в школе. Например, часть часов вводится в предмет информатики, часть часов вводится в предмет технологии, если мы говорим о конструировании, часть в предмет ОБЖ», - добавила Борисова.

Она пояснила, что у старшеклассников, которые приезжают на учебные сборы в центре «Авангард», есть возможность освоить навыки пилотирования и противодействия БПЛА непосредственно на полигонах. Пока в школах программа не преподается ввиду отсутствия материально-технической базы, но, тем не менее, она является частью большого курса повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

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В дни работы форума «Армия-2024» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Например, главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Борис Коптев в ходе беседы со «Звездой» заявил, что российские торпеды не уступают лучшим зарубежным аналогам. Он подчеркнул, что наше торпедное оружие обладает самым оптимальным сочетанием характеристик.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.