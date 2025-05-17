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Специалист по этикету оценила странное рукопожатие Макрона и Эрдогана

Ранее в Сети распространились кадры, на которых Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал, даже когда французский лидер пытался выбраться.
Лиза Губина 2025-05-17 18:33:57
© Фото: Stefano Costantino, Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался поставить себя выше своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, положив руку сверху руки своего собеседника во время рукопожатия. Макрон пытался показать свою покровительственную позицию в отношениях с Эрдоганом, рассказала «Звезде» специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая.

«Когда Макрон второй рукой убирает руку Эрдогана, говорит о том, что он хотел выровнять, уйти в положение паритета. Дальше пошла игра - Эрдоган взял за палец, тем самым удерживая, показывая свою власть, свою властную и доминирующую позицию», - сказала специалист.

Она напомнила, что любое рукопожатие на политической арене говорит о позиции политика в общении со своим оппонентом и в отношениях между странами.

«Финально получилось, что Эрдоган в этой негласной игре завершил своей доминирующей позицией», - добавила специалист.

Тем не менее в заключение Надежда Калмыцкая отметила, что рукопожатие и начало переговоров не декларирует какие-либо политические настроения.

Речь идет о вчерашнем рукопожатии лидеров Франции и Турции, которое завершилось удержанием пальца Макрона. Эрдоган сохранял невозмутимое лицо и не отпускал своего французского коллегу, даже когда тот пытался вырваться.

#Франция #политика #Турция #эммануэль макрон #Реджеп Тайип Эрдоган #наш эксклюзив #рукопожатие
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