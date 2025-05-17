Специалист по этикету оценила странное рукопожатие Макрона и Эрдогана

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался поставить себя выше своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, положив руку сверху руки своего собеседника во время рукопожатия. Макрон пытался показать свою покровительственную позицию в отношениях с Эрдоганом, рассказала «Звезде» специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая.

«Когда Макрон второй рукой убирает руку Эрдогана, говорит о том, что он хотел выровнять, уйти в положение паритета. Дальше пошла игра - Эрдоган взял за палец, тем самым удерживая, показывая свою власть, свою властную и доминирующую позицию», - сказала специалист.

Она напомнила, что любое рукопожатие на политической арене говорит о позиции политика в общении со своим оппонентом и в отношениях между странами.

«Финально получилось, что Эрдоган в этой негласной игре завершил своей доминирующей позицией», - добавила специалист.

Тем не менее в заключение Надежда Калмыцкая отметила, что рукопожатие и начало переговоров не декларирует какие-либо политические настроения.

Речь идет о вчерашнем рукопожатии лидеров Франции и Турции, которое завершилось удержанием пальца Макрона. Эрдоган сохранял невозмутимое лицо и не отпускал своего французского коллегу, даже когда тот пытался вырваться.