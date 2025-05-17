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Эрдоган схватил Макрона за палец во время рукопожатия в Албании

По Сети разлетелись кадры, на которых Эрдоган с невозмутим лицом держит палец Макрона и не отпускает его, несмотря на попытки президента Франции вырваться.
Лиза Губина 2025-05-17 14:30:39
© Фото: @haskologlu, X

В Интернете и турецких СМИ обсуждают странное рукопожатие, произошедшее накануне между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. По Сети разлетелись кадры, на которых Эрдоган с невозмутим лицом держит, не отпуская, палец Макрона.

Ситуация произошла на европейском саммите в Албании. Во время разговора президент Франции положил свою ладонь поверх руки главы Турции. В ответ на это Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал его, несмотря на попытки вырваться.

По данным турецкого издания Haber, таким образом Эммануэль Макрон хотел установить «психологическое доминирование», отмечает 360.ru.

#Франция #Турция #эммануэль макрон #Реджеп Тайип Эрдоган #Албания
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