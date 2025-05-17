Эрдоган схватил Макрона за палец во время рукопожатия в Албании

В Интернете и турецких СМИ обсуждают странное рукопожатие, произошедшее накануне между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. По Сети разлетелись кадры, на которых Эрдоган с невозмутим лицом держит, не отпуская, палец Макрона.

Ситуация произошла на европейском саммите в Албании. Во время разговора президент Франции положил свою ладонь поверх руки главы Турции. В ответ на это Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал его, несмотря на попытки вырваться.

По данным турецкого издания Haber, таким образом Эммануэль Макрон хотел установить «психологическое доминирование», отмечает 360.ru.