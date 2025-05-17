В Москве стартовал парад поездов в честь 90-летия метрополитена

На станции «Комсомольская» Московского метрополитена начался парад поездов - мероприятие, приуроченное к 90-летию столичного метро.

Парад открывал академический хор Московского метрополитена, который исполнил посвященные метро песни. «Московское метро, хочу тебе сказать - люблю давно-давно» - поет исполнитель.

Сегодня в подземке можно было увидеть такие составы, как ретропоезд «Сокольники», «Номерной», «Точка шесть», «Русич», «Ока», «Баклажан», «Москва», «Москва-2020» и «Москва 2024». Они будут курсировать по кольцевой ветке с 9 утра до 8 вечера в эти субботу и воскресенье.

Напомним, столичный метрополитен отметил 90 лет со дня основания. Пятнадцатого мая 1935 года застучали колеса первых вагонов от станции «Сокольники» до «Парка культуры».

Сотрудников и ветеранов «лучшего в мире метро» поздравил с круглой датой мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил их профессионализм, преданность делу, внимательное отношение к пассажирам и добросовестный труд.