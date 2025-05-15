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Московский метрополитен отмечает 90-летний юбилей

С 90-летним юбилеем коллектив Московского метрополитена поздравил мэр Сергей Собянин.
Виктория Бокий 2025-05-15 13:32:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пятнадцатого мая 1935 года первые поезда Московского метрополитена начали курсировать от станции «Сокольники» до «Парка культуры». С этого времени Москва вступила в новую эпоху.

С 90-летним юбилеем мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Московского метрополитена.

«Сегодня лучшее в мире метро отмечает 90-летний юбилей! 15 мая 1935 года с открытием движения от “Сокольников” до “Парка культуры” Москва вступила в новую эпоху», - сказал градоначальник.

Собянин отметил высокий уровень профессионализма, преданность делу, добросовестный труд и внимательное отношение к пассажирам работников столичного метро.

Он также подчеркнул, что московское метро стало больше чем просто транспорт - это уже настоящий памятник архитектуры и гордость многих поколений москвичей.

«В метро назначают свидания и признаются в любви, читают книги и успевают подремать перед работой. В вагонах метро рождаются мечты и планы, которые порой определяют всю дальнейшую жизнь. Метро помогает успеть на важные встречи и бережно возвращает домой», - поделился мэр.

Сергей Собянин напомнил, что с 2011 года в метрополитене построили и реконструировали 123 станции, сделав при этом город ближе для миллионов москвичей.

«И это не завершение, а лишь очередной этап в истории лучшего транспорта в мире», - заключил он.

В честь юбилея сегодня и до 18 мая гости и жители столицы смогут увидеть масштабную историческую реконструкцию открытия первой линии метро, а также посмотреть парад поездов, выставку спецтехники и ретровагонов. Все это можно увидеть, спустившись на станцию метро «Сокольники».

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #сокольники #метро #Сергей Собянин #Мэр Москвы #90 лет #Московский метрополитен #Парк Культуры
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