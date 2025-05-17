Политолог перечислил стратегии Трампа в отношении Зеленского

Владимир Зеленский - удачливый торговец, а бывший президент США Джо Байден - слабоумный, поэтому США потратили 360 млрд долларов на поддержку Украины. Это все - стойкий нарратив Трампа, который он часто использует, рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Отношение Трампа к Зеленскому уже выработалось. Отношения между ними не сложились. И Украина сама по себе у Трампа - разменная монета в геополитической игре между США, Россией и Китаем», - рассказал эксперт.

Главная стратегия, которая может быть у американского лидера в отношении Зеленского, - получить от Украины прибыль в долларах, либо в редкоземельных металлах, считает Блохин. Но это пока не получается, потому что добыча невозможна во время вооруженного конфликта. Либо президент США может увеличить свой политический рейтинг, если покажет себя главным пацифистом, миротворцем Европы. Но и это пока не выходит.

«Поэтому бремя мирного процесса он пытается переложить на Турцию, чтобы она этим занималась. Если бы Трамп чувствовал шанс заключить мирный договор, он его так просто президенту Турции Эрдогану не отдал бы», - заключил политолог.

Президент США заявил, что он по-прежнему считает Зеленского «величайшим торгашом в мире». Американский лидер добавил, что у Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.