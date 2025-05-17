Имена погибших журналистов «Звезды» увековечили в галерее памяти в Москве

В Москве в храме святых мучеников Анатолия и Протолеона открыли галерею памяти советских и российских военных корреспондентов. На мраморных плитах в галерее памяти - 900 имен журналистов, которые не вернулись с полей Великой Отечественной войны, Югославии, Чечни, Сирии и спецоперации на Украине.

Среди имен увековечены и наши коллеги с телеканала «Звезда»: водитель Александр Сиркели, оператор Андрей Панов и корреспондент Никита Гольдин. В этом году они погибли в ЛНР в результате атаки украинских боевиков. ВСУ нанесли прицельный удар реактивными снарядами HIMARS по гражданской машине с нашими журналистами.

Еще на памятных плитах имена нашего военкора Павла Обухова и ассистента оператора Валерия Ржевского. Они погибли в 2016-ом году в авиакатастрофе: военный борт направлялся из Адлера в Сирию и рухнул в Черное море через полторы минуты после взлета.

Кроме того, в рамках акции в память о погибших военкорах высадили 50 алтайских кедров. Мероприятие прошло в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил важность проведения такой акции, подчеркнув, что военные корреспонденты самоотверженно выполняют свой долг, находясь в зоне боевых действий.

«Работая с архивами, мы собрали 641 имя – это журналисты, погибшие во время Великой Отечественной, и 55 имен - это журналисты, которые погибли в войнах, следующих за ней, это и Вьетнам, и Афганистан, и Чечня, и Сирия, и Югославия, и, конечно, специальная военная операция. И те, кто погиб совсем недавно, Анна Прокофьева, Никита Голдин из канала "Звезда" - они тоже уже на этих досках», - рассказал Владимир Соловьев.

Также генеральный директор АНО «Сад Памяти» Вячеслав Харламов подчеркнул, что память о военкорах, которые отдали свою жизнь, выполняя профессиональный долг, навечно останется в сердце каждого.

«Думая о подвигах и о жертвах, которые пришлось принести нашим журналистам, вспоминаются слова нашего президента, который сказал, что правда – это самое острое оружие против лжи. Увы, к сожалению, некоторые страны и народы сейчас пренебрегают правдой, забывают о ней. Но наша страна просто не может без нее существовать. Благодарю всех за участие в нашей акции. Я думаю, что мы на правильной стороне истории», - подчеркнул Вячеслав Харламов.

Председатель Оргкомитета Всенародного проекта «Кедры Великой Победы» Ирина Степеренкова, обращаясь к собравшимся, отметила, что именно отвага военных корреспондентов сегодня позволяет нам знать правду, так же, как это было в годы Великой Отечественной войны.

«В наши дни журналисты вновь на переднем крае: они плечом к плечу с нашими бойцами идут сквозь шквальный огонь, чтобы мир вновь узнал правду. Они сражаются за справедливость, за историческую память, за право нашего народа быть услышанным через хаос информационной войны. Высаживая деревья в России и вспоминая героев страны, мы станем гораздо ближе и привлечем внимание к людям очень нужной и важной профессии», - сказала Ирина Степеренкова.

Отличительной особенностью этого года стало то, что к инициативе присоединились десятки регионов России. По самым скромным подсчетам о своем участии в высадке хвойных деревьев, а также в создании собственных Аллей Памяти в честь военкоров сообщили более чем в 50 регионах страны.

Напомним, что в рамках международной эколого-патриотической акции ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны во всех российских субъектах, а также за рубежом.