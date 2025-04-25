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Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Вулканический пепел находится на высоте 3-5 км над уровнем моря.
Глеб Владовский 2025-04-25 11:09:22
© Фото: Михаил Никитин, РИА Новости

Облако вулканического пепла образовалось в восточной части Камчатки. Об этом сообщает aif.ru.

«Облако пепла от извержения вулкана Безымянный на востоке Камчатки достигло юга региона и Петропавловска-Камчатского», - говорится в материале.

Отмечается, что образовавшееся облако пепла находится на высоте 3-5 км над уровнем моря. Кроме того, в результате выброса четыре населенных пункта накрыло пеплом.

Напомним, 24 апреля вулкан Безымянный на Камчатке несколько раз выбросил пепел на высоту до 10-12 километров над уровнем моря. Всего он сделал три выброса на разную высоту.

#в стране и мире #Камчатка #Петропавловск-Камчатский #Вулканический пепел #вулкан безымянный #облако пепла
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