Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Облако вулканического пепла образовалось в восточной части Камчатки. Об этом сообщает aif.ru.

«Облако пепла от извержения вулкана Безымянный на востоке Камчатки достигло юга региона и Петропавловска-Камчатского», - говорится в материале.

Отмечается, что образовавшееся облако пепла находится на высоте 3-5 км над уровнем моря. Кроме того, в результате выброса четыре населенных пункта накрыло пеплом.

Напомним, 24 апреля вулкан Безымянный на Камчатке несколько раз выбросил пепел на высоту до 10-12 километров над уровнем моря. Всего он сделал три выброса на разную высоту.