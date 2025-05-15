МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские ученые показали настоящий облик полководца Суворова

Ранее написание облика Суворова происходило с помощью посмертной маски, однако в силу ряда причин они были далеки от истины.
Лиза Губина 2025-05-15 16:55:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские ученые, исследователи и художники реконструировали внешность великого русского полководца Александра Суворова при помощи его посмертной маски и черепа сына военачальника - Аркадия.

«Вы видите совершенно другое лицо, более широкое, с коротким носом, как бы отступающее от классических канонов, но зато это реальное лицо полководца», - объяснила руководитель лаборатории им. Герасимова ИЭА РАН Елизавета Веселовская.

Так, ранее для написания облика Суворова художники часто использовали его посмертную маску, но она не передает настоящие черты лица полководца. Дело в том, что после смерти происходит деформация - перераспределение мягкого покрова по черепу. К тому же процедура изготовления маски влияет на состояние лица.

«Поэтому те работы, которые выполнялись на основе маски, они тоже далеки, конечно, от истины», - добавила Веселовская.

Кроме анализа черепа сына, исследователи моделировали мягкие ткани, восстановили детали мимики и сравнивали исторические описания военачальника.

Напомним, проект приурочен к 225-летию со дня смерти Александра Суворова. Генералиссимус родился в 1730 году в Москве и особо известен Швейцарским походом 1799 года - переходом через Альпы, а также как основоположник русской военной теории.

#Россия #Реконструкция #Александр Суворов #ран #генералиссимус #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 