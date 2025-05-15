Российские ученые показали настоящий облик полководца Суворова

Российские ученые, исследователи и художники реконструировали внешность великого русского полководца Александра Суворова при помощи его посмертной маски и черепа сына военачальника - Аркадия.

«Вы видите совершенно другое лицо, более широкое, с коротким носом, как бы отступающее от классических канонов, но зато это реальное лицо полководца», - объяснила руководитель лаборатории им. Герасимова ИЭА РАН Елизавета Веселовская.

Так, ранее для написания облика Суворова художники часто использовали его посмертную маску, но она не передает настоящие черты лица полководца. Дело в том, что после смерти происходит деформация - перераспределение мягкого покрова по черепу. К тому же процедура изготовления маски влияет на состояние лица.

«Поэтому те работы, которые выполнялись на основе маски, они тоже далеки, конечно, от истины», - добавила Веселовская.

Кроме анализа черепа сына, исследователи моделировали мягкие ткани, восстановили детали мимики и сравнивали исторические описания военачальника.

Напомним, проект приурочен к 225-летию со дня смерти Александра Суворова. Генералиссимус родился в 1730 году в Москве и особо известен Швейцарским походом 1799 года - переходом через Альпы, а также как основоположник русской военной теории.