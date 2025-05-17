Оборонное сотрудничество и обмен опытом: как прошел визит Белоусова в Минск

В сентябре 2025 года у России и Белорусии запланировано проведение совместных военных учений «Запад-2025». Они станут ключевым мероприятием боевой подготовки региональной группировки войск Союзного государства и будут носить исключительно оборонительный характер.

Об этом в ходе своего визита в Минск заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. Он встретился с президентом республики Александром Лукашенко, а также провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Цель этой поездки - укрепление единого оборонного пространства и обсуждение сотрудничества в военной сфере по разным направлениям.

На фоне регулярных и агрессивных маневров НАТО у границ Союзного государства необходимо укреплять совместное оборонное пространство по трем направлениям, заявил глава оборонного ведомства РФ Белоусов.

Первое направление - повышение слаживания войск и работы штабов двух государств. Это задача будет реализована на учениях «Запад-2025», маневры которого пройдут на полигонах двух стран.

«Хочу сказать, что к учениям мы готовы, ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер», – сказал Лукашенко.

Региональные группировки войск России и Белоруссии совместно с коалиционной группировкой дружественных государств будут отрабатывать совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства. Обе стороны подчеркивают сугубо оборонительный характер учений.

Обмен военным опытом между странами происходит регулярно. На нижегородском полигоне Мулино белорусские военнослужащие перенимают у российских коллег опыт, полученный в ходе проведения спецоперации. В основе сценария - оперативная обстановка под Угледаром, где Россия впервые применила новую тактику: малые штурмовые группы, мощная и точная поддержка с воздуха, изоляция района боевых действий. Обучение проходит не только на полигонах, но и в стенах учебных заведений - более 300 белорусских военных стали на время студентами российских вузов Минобороны.

Россию и Белоруссию связывает документ «Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», который был подписан лидерами двух стран в Минске 6 декабря 2024 года. Суть этого соглашения в том, что стороны рассматривают вооруженное нападение на любого его участника, как акт агрессии против Союзного государства. В этом случае другая сторона незамедлительно предоставляет военную или другую помощь. Реализацию этого договора Белоусов обсудил на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Обсуждали в Минске и военно-техническое сотрудничество. Президент Белоруссии поблагодарил Россию за своевременные поставки военной техники, в том числе истребителей поколения Су-30СМ, современных боевых вертолетов Ми-35М, тактических комплексов «Искандер» в обычном и ядерном исполнении, которые два года назад встали на боевое дежурство Белоруссии, а в прошлом году приняли участие в нестратегических ядерных учениях России.

В завершение визита российская делегация посетила Государственный мемориальный комплекс «Хатынь». Здесь Андрей Белоусов и Виктор Хренин возложили цветы к Вечному огню и моменту «Непокоренный человек».