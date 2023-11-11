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Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Игнат Далакян
07:04 11.11.2023
Американское рейтинговое агентство сообщило, что долгосрочный рейтинг в США остался на прежнем уровне.
Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
© Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило рейтинг Соединенных Штатов со стабильного до негативное.

Как сообщает «360», при этом долгосрочный рейтинг в США остался на прежнем уровне ААА.

«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», - цитирует телеканал старшего специалиста Moody’s Уильяма Фостера.

Кроме того, согласно прогнозу специалистов агентства, бюджет Соединенных Штатов останется высоким без принятия эффективных мер по сокращению расходов государства и увеличению доходов.

Ранее издание Financial Times писало, что в Соединенных Штатах признали зависимость от ядерного топлива из России. Глава управления по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф призвала избавиться от зависимости США от России в этой области.

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