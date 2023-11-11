Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило рейтинг Соединенных Штатов со стабильного до негативное.
Как сообщает «360», при этом долгосрочный рейтинг в США остался на прежнем уровне ААА.
«Риски снижения бюджетной устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой страны», - цитирует телеканал старшего специалиста Moody’s Уильяма Фостера.
Кроме того, согласно прогнозу специалистов агентства, бюджет Соединенных Штатов останется высоким без принятия эффективных мер по сокращению расходов государства и увеличению доходов.
Ранее издание Financial Times писало, что в Соединенных Штатах признали зависимость от ядерного топлива из России. Глава управления по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф призвала избавиться от зависимости США от России в этой области.