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Reuters: на складах США портятся 66 тысяч тонн гуманитарной еды

Такого объема еды хватило бы, чтобы прокормить 3,5 миллиона человек в течение месяца.
Дарья Ситникова 2025-05-17 01:05:00
© Фото: Luc Nobout, Keystone Press Agency, Global Look Press

После того, как президент США Дональд Трамп решил сократить иностранную помощь, на американских складах начали портиться более 66 тысяч тонн гуманитарной еды. Об этом сообщает агентство Reuters.

На складах в Джибути, Южной Африке, Дубае и Хьюстоне продукты застряли на складах. Этого объема хватило бы на то, чтобы прокормить 3,5 миллиона человек в течение месяца. Часть из этих запасов испортится уже к июлю, их утилизируют или отдадут на корм животным.

До этого администрация Трампа предложила сократить бюджет Госдепартамента и того, что осталось от Агентства США по международному развитию, почти вдвое.

Кроме этого, гуманитарная помощь столкнулась с сокращением на 54%, а глобальное финансирование здравоохранения - на 55%.

В следующем годы расходы на Госдепартамент запланированы в размере 28,4 млрд долларов на все виды деятельности. Это меньше на 27 млрд долларов, или 48%, по сравнению с уровнями финансирования в 2025 году.

#сша #Сокращение #иностранная помощь #гуманитарная еда
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