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FT: США и ЕС начали переговоры на фоне торговых пошлин Трампа

Стороны впервые обменялись документами, где обозначены области обсуждений - от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций.
Ирина Егорова 2025-05-17 00:12:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, заявила газета Financial Times. 

Уточняется, что стороны обменялись документами впервые. В материалах указаны области обсуждений - от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций.

По словам председателя Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд, некоторые введенные пошлины США сохранятся, например, в сферах металлургической промышленности и автомобилестроения. Торговый представитель США Джеймисон Грир в свою очередь добавил, что Вашингтон разочарован в отказе блока предоставить конкретные предложения.

«Без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить провести переговоры», - цитирует издание Грира.

Напомним, что в апреле Трамп ввел «зеркальные» пошлины до 50% в отношении всех стран мира. По его словам, в течение десятилетий США подвергались «грабежам, разорениям и уничтожению», в том числе со стороны союзных стран. 

Так, в отношении ЕС ввели тарифы в 20%, Великобритании - 10%, Украины - также 10%. Благодаря введенным мерам Трамп рассчитывает, что бюджет США пополнится дополнительными 6-7 триллионами долларов. Позже американский лидер предложил несогласным с его политикой странам провести переговоры - и ввел на 90 дней для всех, кроме Китая, базовые импортные пошлины в 10%. Также избежать пошлин, по плану Трампа, можно, если страна переведет производство в США. Но Европа, в частности, Германия как один из главных экспортеров, категорически против такого разворота событий и собирается ответить. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически пригрозила Трампу санкциями.

#сша #ЕС #переговоры #торговые пошлины #документы
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