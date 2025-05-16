Премьер Малайзии задумался о реакции жены из-за загадки Путина

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим признался, что испугался реакции жены на свой ответ на загадку президента России Владимира Путина о третьем троне в Андреевском зале Кремля. Об этом он рассказал во время своего выступления в МГИМО, сообщает РИА Новости.

По словам премьера, российский лидер перед встречей с журналистами спросил, можно ли ему рассказать эту историю публично. Она сразу стала популярной. Ибрагиму, по его словам, пришлось отреагировать, потому что его жена это увидит и у него могут быть неприятности.

Ибрагим объяснил, что не все мусульмане разделяют точку зрения о допустимости многоженства. Он подчеркнул, что у него только одна жена.

Глава правительства Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры Путина с Ибрагимом.

Российский лидер загадал ему загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Ибрагим ответил, что он поставлен для второй жены царя. Путин отметил, что это ответ настоящего мусульманина. На самом деле это место вдовствующей царицы - матери царя.

Путин признался Ибрагиму, что редко шутит на публике. Малайзийский премьер был доволен продуктивными и доверительными отношениями с российским президентом. Он выразил надежду на хорошее будущее для России и Малайзии и намерен поделиться этим с коллегами в АСЕАН.