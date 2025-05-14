Путин рассмешил премьера Малайзии загадкой про три трона

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму отгадать загадку про три трона Андреевского зала - решить, для кого они. Так, один - для царя, второй - для жены, а третий, по мнению Ибрагима, для второй жены.

На самом деле правильный ответ - третий трон стоит для матери, ответил российский лидер. В то время как президент рассказывал об этом случае, малайзийский премьер начал смеяться - после подхватил весь зал.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией - он всегда полезен для обеих сторон», - сказал президент.

Напомним, премьер Малайзии прибыл в нашу страну накануне. Сегодня российский лидер принял его в Кремле - политики провели переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, товарооборот и туризм.