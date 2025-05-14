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Путин рассмешил премьера Малайзии загадкой про три трона

Речь идет о трех тронах, которые стоят в Андреевском зале, президент загадал загадку, когда проводил премьер-министру экскурсию по залу.
Лиза Губина 2025-05-14 17:32:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму отгадать загадку про три трона Андреевского зала - решить, для кого они. Так, один - для царя, второй - для жены, а третий, по мнению Ибрагима, для второй жены.

На самом деле правильный ответ - третий трон стоит для матери, ответил российский лидер. В то время как президент рассказывал об этом случае, малайзийский премьер начал смеяться - после подхватил весь зал.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией - он всегда полезен для обеих сторон», - сказал президент.

Напомним, премьер Малайзии прибыл в нашу страну накануне. Сегодня российский лидер принял его в Кремле - политики провели переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, товарооборот и туризм.

#Россия #в стране и мире #малайзия #Кремль #Владимир Путин #Загадка #анвар ибрагим #премьер-министр малайзии
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