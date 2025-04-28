Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков в пункте дислокации ракетой ЛМУР

МО РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации с украинскими боевиками в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ армейской авиации ВКС России.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг», отметили в Минобороны России. Уточняется, что летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Поражение цели подтвердила разведка. Выполнив боевую задачу, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Старший техник вертолета Ми-28НМ Руслан, описывая его сильные стороны, отметил обновленный прицельно-навигационный комплекс, благодаря которому получается поражать цели на дальних расстояниях. Также он выразил уверенность в том, что победа будет обязательно за российскими войсками.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики поразили врага авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.