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Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков в пункте дислокации ракетой ЛМУР

Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.
2025-04-28 16:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации с украинскими боевиками в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ армейской авиации ВКС России.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг», отметили в Минобороны России. Уточняется, что летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Поражение цели подтвердила разведка. Выполнив боевую задачу, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Старший техник вертолета Ми-28НМ Руслан, описывая его сильные стороны, отметил обновленный прицельно-навигационный комплекс, благодаря которому получается поражать цели на дальних расстояниях. Также он выразил уверенность в том, что победа будет обязательно за российскими войсками. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики поразили врага авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вертолеты #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка юг
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