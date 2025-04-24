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Россиянам рассказали об уловках аферистов, связанных с экзаменами

В мессенджерах участились случаи распространения рассылок с предложениями получить ответы на ЕГЭ.
Глеб Владовский 2025-04-24 11:22:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В связи с приближением сдачи ЕГЭ и ОГЭ участились случаи, когда мошенники через рассылки в мессенджерах предлагают детям скачать ответы на экзамены. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Подросткам, пользуясь их доверчивостью, направляют ссылки на ресурсы, где якобы можно скачать ответы на экзамены. В абсолютном большинстве случаев эти действия являются прикрытием для внедрения вредоносного ПО в телефон жертвы», - приводит его слова RT.

Эксперт уточнил, что аферисты также просят детей перевести им деньги или даже указать персональные данные.

Хаминский подчеркнул, что самым оптимальным способом борьбы с таким мошенничеством является удаление сообщений и блокировка отправителя. Кроме того, родителям следует контролировать мобильные устройства детей, чтобы не допустить случаев мошенничества.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о том, как аферисты создают и подстраивают имеющиеся схемы против подростков.

#в стране и мире #ЕГЭ #подростки #Мошенники #ОГЭ
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