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Снайперы прикрыли штурмовиков и уничтожили октокоптер ВСУ в Запорожье

Российские снайперы тщательно маскируют свои огневые точки, наносят точные удары по противнику и быстро меняют позиции, обеспечивая скрытность и внезапность огня.
2025-05-16 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» прикрыла штурмовиков, уничтожила украинских боевиков и октокоптер Р-18 в Запорожской области на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры боевой работы российских военнослужащих.

Снайперы ликвидировали трех бойцов ВСУ, предпринявших попытку вылезти из окопа и обойти штурмовую группу с фланга, уточняет оборонное ведомство.

«Вылезти у него получилось, но дойти он уже не смог. Не смог, потому что заранее у нас просчитаны все поправки... Уничтожили его прямо на самом подходе. Ближе к вечеру нам удалось уничтожить октокоптер ВСУ "Баба-яга"», - рассказал командир стрелковой роты снайперов  с позывным Амур.

Снайперы часто работают малыми группами по четыре человека. Потом они разделяются на пары. Военнослужащие скрытно проникают в тыл противника, ведут разведку, снимают часовых и создают хаос на украинских позициях.

Бойцы стараются действовать тихо и не вступают в активный боевой контакт. Такие рейды помогают точно определять расположение вражеских сил. Это облегчает дальнейшие действия и планирование атак. Российские снайперы тщательно маскируют свои огневые точки, наносят точные удары по противнику и быстро меняют позиции, обеспечивая скрытность и внезапность огня.

Ранее снайпер с позывным Мага рассказал, как в течение трех дней выслеживал своего украинского оппонента в Угледаре, а потом успешно ликвидировал его.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВСУ #снайпер #запорожская область #Баба-яга #октокоптер
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