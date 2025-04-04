Снайпер группировки войск «Восток» с позывным Мага в течение трех дней выслеживал своего украинского оппонента в Угледаре, а потом успешно ликвидировал его. Об этом пишет газета «Красная звезда», которая взяла интервью у российского военнослужащего.

По словам бойца, была точная информация о том, что вражеский снайпер должен занять позицию в конкретном месте.

«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся... Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», - рассказал Мага.

По данным газеты, Киев готов дать крупное вознаграждение за голову этого снайпера. На его счету не одна сотня украинских боевиков.

Например, на Кураховском направлении боец уничтожил семь пулеметных точек, сорвал продвижение вражеской бронетехники и первым вошел в Угледар, закрепившись в доме.

Снайперы часто работают малыми группами по четыре человека. Потом они разделяются на пары. Военнослужащие скрытно проникают в тыл противника, ведут разведку, снимают часовых и создают хаос на украинских позициях.

Бойцы стараются действовать тихо и не вступают в активный боевой контакт. Такие рейды помогают точно определять расположение вражеских сил. Это облегчает дальнейшие действия и планирование атак.