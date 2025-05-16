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Стриженова: Земляникину сбил мотоциклист на пешеходном переходе

Прощание состоится 17 мая в 11.00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.
Ирина Егорова 2025-05-16 03:50:07
© Фото: Елена Земляникина, Вконтакте

Актрису Елену Земляникину сбил на пешеходном переходе мотоциклист, она спешила в институт к студентам. Об этом сообщила Екатерина Стриженова, жена старшего брата актрисы Александра.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл», - написала она в своем Telegram-канале.

Стриженова добавила, что отпевание и прощание состоится 17 мая в 11.00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Актрисе было 66 лет. В фильме «Москва слезам не верит» она сыграла эпизодическую роль. О ее смерти изначально сообщил Московский городской педагогический университет, где работала Земляникина. Она родилась в браке Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.

#мотоцикл #актриса #смерть #ДТП #МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ #Екатерина Стриженова #елена земляникина
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