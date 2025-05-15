Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит» Земляникина

Актриса театра и кино Елена Земляникина, снявшаяся в эпизоде фильма «Москва слезам не верит» умерла на 67-м году жизни. О смерти сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета (МГПУ), где она работала.

«14 мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина», - говорится в сообщении.

По информации из некоторых источников СМИ, она погибла в ДТП. Земляникина родилась в актерской семье - она дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, сестра Александра Стриженова.

Также ее талант раскрылся в фильме «Время собирать камни» (1984) и в театральных постановках «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983) и «Конец бабьего лета» (1983).

Лента «Москва слезам не верит», снятый режиссером Владимиром Меньшовым, стала лауреатом премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.