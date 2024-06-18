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Спасенную в марте редкую балтийскую нерпу вернули в Финский залив

За время реабилитации животное поправилось на 16 килограммов.
Мария Зайцева 2024-06-18 17:44:15
© Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив балтийскую кольчатую нерпу. Она является самым редким млекопитающим в регионе, ее популяция составляет не более 100 особей. Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Нерпа в марте попала в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Тогда она весила семь килограммов, во время шторма ее оторвало от матери, и из-за веса она не могла сама добывать себе пищу.

После реабилитации животное восстановилось и к 17 июня было готово попасть в естественную среду обитания. В фонде отмечают, что достижение фонда - избежание ситуаций с привыканием нерп к человеку.

«Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания», - заявила специалист фонда Елена Андриевская.

В сообщении подчеркивается, что время для выпуска нерпы было тщательно подобрано. Учитывалась температура воды и количество молодой рыбы в заливе. Животное достигло веса в 23 килограмма, с ним оно уже может длительное время находиться в холодной воде, охотиться и добывать себе пищу.

В марте в Санкт-Петербурге показали самую маленькую в мире спасенную нерпу.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Финский залив #реабилитация #водоканал #Балтийская нерпа
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