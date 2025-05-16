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США начнут обсуждение вывода войск из Европы после саммита в Гааге

По данным постпреда США при НАТО, страны-участницы «готовы к этому», однако окончательное решение еще не принято.
Лиза Губина 2025-05-16 21:54:58
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

США начнут консультации с союзниками по НАТО о выводе американских войск из Европы после саммита в Гааге, который пройдет в июне, сообщил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер. Об этом было сказано в ходе конференции по безопасности в Эстонии, пишет Reuters.

По словам Уитакера, все страны-участницы НАТО «готовы к этому», однако окончательное решение еще не принято.

«Нам просто нужно проработать конкретные последствия», - сказал постпред.

Скорее всего переговоры начнутся в конце этого года. Он также отметил, что это не означает выход Вашингтона из НАТО, США сохранят свою роль «великого союзника» альянса.

Напомним, ранее США призывали членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в течение следующих 10 лет. Американский госсекретарь Марко Рубио выразил убежденность в том, что к дате проведения саммита в Гааге оборонные траты практически каждой из стран НАТО достигнут уровня в 2% или даже выше.

#НАТО #сша #Европа #Вывод войск #контингент сша #Мэттью Уитакер
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