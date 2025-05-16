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Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан

В МИД добавили, что британский министр также вскоре рассчитывает осуществить визит в Нью-Дели.
Лиза Губина 2025-05-16 20:55:09
© Фото: UK Foreign, Commonwealth & Develvia Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу, 16 мая, посетил Пакистан и заявил о важности стабильности в регионе, говорится в заявлении министерства. Ранее между Индией и Пакистаном был установлен режим прекращения огня.

«Правительство Великобритании поприветствовало продолжительное прекращение огня между Пакистаном и Индией, которые являются важными партнерами Великобритании», - заявили в британском МИД.

Отмечается, что это первый визит главы британского внешнеполитического ведомства в страну за четыре года - с 2021. В ходе поездки Лэмми провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Британский министр также вскоре рассчитывает осуществить визит в Нью-Дели для укрепления отношений между Индией и Пакистаном, уточнили в ведомстве.

Напомним, перемирие между двумя соседними государствами было достигнуто в минувшую субботу, 10 мая. По словам президента США Дональда Трампа, посреднические услуги в этом вопросе оказал Вашингтон.

Новый виток напряженности в отношениях между двумя странами возник после произошедшего 22 апреля в Пхалгаме теракта, жертвами которого стали не менее 25 человек.  Двое террористов напали на толпу туристов в Индии. Власти обвинили в случившемся Пакистан и начали боевые действия.

#Индия #Пакистан #перемирие #МИД Великобритании #Дэвид Лэмми
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