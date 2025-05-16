В ГД предположили, кому могут быть выгодны санкции против «Северных потоков»

Вопрос санкций, которые Евросоюз планирует ввести против газопроводов «Северный поток», может дирижироваться Соединенными Штатами, заявил в разговоре со «Звездой» первый зампредседателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп в первую очередь ведет прагматичную политику и намерен бороться за премиальный - европейский - рынок.

«Одна из вторичных выгод, которые он видит, - это поставка российского газа через “Северный поток”, но уже американскими операторами. То есть если раньше мы полностью сами контролировали всю поставку, начиная от добычи и заканчивая реализацией этого газа на европейский премиальный рынок, то сейчас американцы хотят каким-то образом в этом участвовать», - сказал депутат.

Одновременно с этим он обратил внимание на то, что европейцы не хотят никого пускать на свой рынок, в том числе Вашингтон. Происходящее вокруг санкций в отношении «Северных потоков» Валерий Селезнев назвал «большой политикой», отметив, что США и Европа смотрят по-разному на санкции против нашей страны.

Напомним, о подготовке Евросоюзом санкций в отношении газопроводов стало известно сегодня. Речь идет о планирующемся 17-м пакете антироссийских ограничений, он также включает в себя возможные санкции в отношении около 200 судов.