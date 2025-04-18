В США рассказали об «истинном происхождении» коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

По мнению американских властей, коронавирус появился из-за утечки инфекции из китайской лаборатории в Ухани. Также в Белом доме привели некоторые аргументы касаемо своей теории. Они отметили, что вирус имеет «биологические характеристики, которых нет в природе». Все заболевшие заразились от нескольких контактов с больными. Это отличается от предыдущих вирусов, когда нужно было допустить несколько попаданий инфекции в организм.

Помимо этого, администрация Белого дома подчеркнула, что в Ухани находится главная китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии. Там уже давно проводят исследования по усилению функций при недостаточном уровне биобезопасности. По данным американских властей, ученые Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на коронавирус, за несколько месяцев до появления вируса на рынке, а точнее осенью 2019 года.

Белый дом отметил, если бы существовали доказательства естественного происхождения, то они бы уже появились, но этого до сих пор не случилось.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд Миссури признал китайских властей виновными в сокрытии данных о существовании и распространении вируса и начале пандемии, США хотели взыскать с КНР $24 млрд.