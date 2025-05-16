В Новосибирске прошла акция Минобороны с трофейной техникой СВО

В Новосибирске состоялась Всероссийская патриотическая акция Минобороны «Единство в памяти. Сила в правде!», участниками которой стали около 8,5 тысячи человек. Мероприятие прошло на железнодорожном вокзале в рамках агитационного маршрута Министерства обороны РФ.

В торжественном митинге приняли участие представители Минобороны, органов власти, военнослужащие, участники СВО, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, юнармейцы и жители города. После исполнения гимна РФ состоялось вручение ведомственных медалей «За помощь и милосердие», а в ряды движения «Юнармия» были приняты новые участники.

Агитпоезд представляет собой передвижной музей, включающий восемь тематических вагонов с экспозициями. В них размещены образцы техники времен Великой Отечественной войны и современной боевой техники, а также рассекреченные документы. На отдельных платформах выставлена трофейная техника, в том числе бронетранспортеры и бронемашины американского, турецкого и канадского производства, захваченные в ходе СВО.

Гостям мероприятия также представили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где рассказывали о социальных гарантиях и льготах для военнослужащих. Все желающие могли оставить письма и рисунки для участников СВО, а также попробовать блюда полевой кухни.

Железнодорожная акция Минобороны стартовала 19 апреля и продлится до 3 июля. За 75 дней поезд планирует пройти свыше 33 тысяч километров, посетив 75 населенных пунктов в 61 регионе России. В Центральном военном округе эшелон сделает 22 остановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.