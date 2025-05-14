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Агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Челябинск

Экспозицию поезда посетили более 7 500 человек, отметили в Минобороны России.
2025-05-14 18:16:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщило, что экспозицию агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге» в Челябинске посетили более 7 500 человек. 

Челябинская область стала шестым регионом в ЦВО, куда прибыл агитпоезд. Следующая остановка будет в Новосибирске, отметили в российском оборонном ведомстве. Всего же в Центральном военном округе поезд сделает более 20 остановок. 

В торжественном митинге по поводу прибытия поезда приняли участие представители Минобороны России и местных органов власти, общественные деятели, военнослужащие, включая участников СВО, члены «Юнармии», студенты и курсанты, а также жители и гости региона. 

В ходе мероприятия девяти общественным деятелям, оказывающим помощь и поддержку военнослужащим, участвующим в СВО, были вручены ведомственные медали «За помощь и милосердие». Руководителям трех юнармейских отрядов были вручены свидетельства о присвоении почетных наименований имени Героев Российской Федерации Александра Беспалова, Максима Шоломова и Леонида Ильина.

Юные южноуральцы в торжественной обстановке произнесли слова юнармейской клятвы, пополнив ряды одного из самых масштабных патриотических движений России. Детям были вручены значок и книжка юнармейца. Также для участников и почетных гостей мероприятия был организован телемост с военнослужащими, которые сегодня выполняют свой воинский долг в зоне СВО, после состоялся концерт с участием творческих коллективов.

Поезд представляет собой уникальный передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны - танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов - рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной, из которых местные жители смогли больше узнать о своих героических предках.

В составе - четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе СВО. В их числе - американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Помимо музейных экспозиций, горожане смогли ознакомиться
с особенностями поступления в высшие военные учебные заведения, узнать
о порядке заключения контракта с Минобороны России, льготах и социальных гарантиях, которые предоставляет ведомство военнослужащим и членам их семей. Традиционно была развернута полевая кухня. Гости после осмотра экспозиций и посещения агитплощадок смогли подкрепиться горячей гречневой кашей с тушенкой и ароматным чаем.

Агитационная акция «Единство в памяти. Сила в подвиге» стартовала
19 апреля и продлится до 3 июля. Планируется, что за 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#цво #Железная дорога #челябинск #агитпоезд
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