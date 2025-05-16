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Котяков ознакомится с идеей о непрерывных выходных с 1 по 9 мая

Ранее в Госдуме выдвинули идею о непрерывных выходных с 1 по 9 мая.
Виктория Бокий 2025-05-16 13:00:55
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК «Звезда»

Идея сделать в России непрерывные выходные с 1 по 9 мая требует ознакомления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Котяков отметил, что об этой идее он сам узнал сегодня утром из СМИ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили идею введения непрерывных выходных с 1 по 9 мая.

Напомним, вчера глава Минтруда России, говоря о распределении праздничных и выходных дней в 2026 году, подчеркнул, что с «этим не будет сложностей». В следующем году сохранится прежний порядок - 247 рабочих и 118 выходных дней в году, включая 14 праздничных.

#в стране и мире #выходные #Минтруд РФ #Антон Котяков #майские праздники
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