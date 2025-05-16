Депутат Чернышов: Макрон - это «крыша» Зеленского, которая протекает

Для лидеров Европейского союза прекращение украинского конфликта является угрозой. Единства Европы сейчас нет, финансы на поддержку Украины закончились, лидеры стран буквально в тупике. Все, что им остается, это поддерживать миф о «страшной России», заявил заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

По словам депутата, единственная цель европейских лидеров в украинском вопросе - это «заработать» как можно больше денег. Если конфликт завершится, они лишатся возможности воровать дальше, сказал Чернышов.

«Европейские лидеры нацелились на самую крупную коррупционную авантюру в истории человечества. Для чего им нужен образ "плохой России", которая является навсегда угрозой? Для того, чтобы выделять новые бюджеты на вооружение. И для них сама угроза прекращения конфликта значит, что не будет никакого обоснования перед европейскими избирателями эти деньги воровать. И для них это самое страшное», - объяснил зампред Госдумы РФ.

А провозгласивший себя лидером ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, который больше всех поддерживал Украину, объявил, что деньги на финансирование закончились. Это и является политикой Европы в отношении Украины на протяжении всего времени, считает депутат.

«Макрон - это такая "крыша" Зеленского, которая протекает очень сильно. Вы помните, когда он уезжал из Киева 9 мая, они чуть ли не целовались? А потом он (Макрон. - Прим. ред.) заявил, что больше поддерживать Украину мы не можем, последнее отдали. В этом и является вся суть европейской политики», - подчеркнул он.

Чернышов добавил, что у Европы сейчас нет единства, в том числе и по санкционным пакетам. Но Россия не боится новых санкций и даже готова к ним. Россия не станет поступаться своей безопасностью и своим суверенитетом из-за этого, отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об украинском кризисе «умом понять невозможно». По его мнению, лидеры европейских стран договариваются между собой не прекращать мобилизацию ЕС против России.