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Экипаж Т-72Б3М уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском

Танкисты, используя особенности рельефа местности, скрытно заняли огневую позицию и точными выстрелами поразили замаскированный блиндаж ВСУ и укрепленное здание, используемое противником как командный пункт.
2025-05-15 14:46:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении опорных и командных пунктов ВСУ на Красноармейском направлении экипажем танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр». По информации ведомства, огонь велся с закрытой огневой позиции на дистанции до 10 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

Танковый экипаж скрытно занял позицию, используя особенности рельефа. Используя данные беспилотников, он нанес точные удары по замаскированному блиндажу и зданию, которое использовалось врагом в качестве командного пункта.

Отмечается, что экипаж находился вне зоны прямой видимости противника. Огонь корректировался операторами разведывательных БПЛА, что обеспечило высокую точность попаданий. После выполнения стрельбы танкисты сменили позицию, избежав возможных ударов с помощью FPV-дронов.

По данным Минобороны России, танковые удары позволили уничтожить огневые точки и бронетехнику ВСУ, а также способствовали продвижению штурмовых групп, не давая противнику удержать оборону.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-72 #ВСУ #МО РФ #Центр #СВО
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