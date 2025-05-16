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Турецкая делегация прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле

По неофициальным данным, в пятницу в Стамбуле ожидается две трехсторонние встречи.
Владимир Рубанов 2025-05-16 10:18:22
© Фото: ТРК «Звезда»

Предположительно делегация Турции прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где в пятницу ожидаются переговоры между Россией и Украиной.

По неофициальным данным, в пятницу в Стамбуле ожидается две трехсторонние встречи. Переговоры представителей Турции, США и Украины начнется в 10.45. Встреча делегаций России, Украины и Турции может начаться в 12.30.

Переговоры России и Украины начнутся в районе полудня с приветствия турецкой стороны, уточняет ТАСС.

Госдеп США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон, директор по политическому планированию, сообщает Reuters.

#делегация #Украина #Турция #переговоры
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