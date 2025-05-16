Турецкая делегация прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле

Предположительно делегация Турции прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где в пятницу ожидаются переговоры между Россией и Украиной.

По неофициальным данным, в пятницу в Стамбуле ожидается две трехсторонние встречи. Переговоры представителей Турции, США и Украины начнется в 10.45. Встреча делегаций России, Украины и Турции может начаться в 12.30.

Переговоры России и Украины начнутся в районе полудня с приветствия турецкой стороны, уточняет ТАСС.

Госдеп США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон, директор по политическому планированию, сообщает Reuters.