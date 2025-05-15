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Москвичей предупредили, что майское тепло продлится недолго

Уже в предстоящие дни, начиная с пятницы и до понедельника, в столице воздух прогреется до +17...+20 градусов.
Виктория Бокий 2025-05-15 11:01:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В предстоящие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в столичном регионе ожидается 15-20 градусов со знаком плюс, а в самой столице - +17...+19 градусов днем. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью температура воздуха будет около 10 градусов. Не исключены кратковременные осадки, которые ожидаются в пятницу и субботу.

«В воскресенье будет более заметный дождь и более продолжительный. В понедельник тоже 15-20 градусов, но с менее интенсивным дождем», - отметил синоптик.

По словам специалиста, такая погода и температура полностью соответствуют климатической норме.

Однако собеседник телеканала предупредил, что не стоит обольщаться периодом потепления, так как сразу после кратковременного тепла во вторник и среду следующей недели температура воздуха вновь понизится на 2-3 градуса.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в мае в Москве ожидается антирекорд по температуре, несмотря на предыдущие аномально теплые зимние месяцы и жаркий апрель. По его словам, продолжительного тепла и жары в текущем месяце не предвидится.

#Погода #температура #потепление #Роман Вильфанд #май
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