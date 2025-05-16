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Ударные «Герани» поразили склады ВСУ на Октябрьском направлении

Российские беспилотники нанесли удар по целям в районе населенного пункта Золотой Колодезь.
2025-05-16 10:33:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении украинских складов на Октябрьском направлении. Это удалось сделать при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Отмечено, что пораженные склады врага находились в районе населенного пункта Золотой Колодезь.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что склады принадлежали подразделению 117-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. 

Ранее сообщалось, что операторы «Гераней» поразили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске. Помимо этого, досталось мастерской 81-й отдельной бригады и пункту временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #Герань-2 #Золотой Колодезь #Октябьрьское направление
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