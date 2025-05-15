Эрдоган не планирует встречи с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями России и Украины на переговорах в Стамбуле не запланирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган во время российско-украинских переговоров будет в Анкаре. В этот день у него уже запланирована встреча с Владимиром Зеленским, который собирался приехать в Турцию.



Напомним, что на 15 мая в Стамбуле запланированы первые за три года прямые переговоры России и Украины, которые предложил президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал три возможных сценария переговоров в Стамбуле. По его словам, Киев может разыграть спектакли и комедии или повторить сценарий 2022 года. Также не исключена вероятность, что переговоры могут быть содержательными, на что рассчитывает российская сторона.